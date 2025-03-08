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Российский дрон атаковал предприятие в Харьковской области: трое погибших, семь раненых

08 марта 2025, 11:14

Российский дрон атаковал предприятие в Харьковской области: трое погибших, семь раненых

Российский дрон атаковал предприятие в Харьковской области: трое погибших, семь раненых

В ночь на 8 марта российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Богодухове (Харьковская область). Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погибло три человека — все мирные жители. Известно, что один мужчина погиб в пожаре под завалами. Семь человек получили ранения.

За пятницу, 7 марта, российские войска нанесли массированные удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли 20 мирных жителей, еще 43 человека получили ранения. 

8 марта на Донетчине объявлен днем траура. 

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