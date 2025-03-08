СБУ разоблачила российского шпиона в космическом агентстве Украины

Служба безопасности Украины совместно с министерством стратегических отраслей промышленности разоблачила очередного российского агента, работавшего в государственных органах. Шпионом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел доступ к секретным данным о стратегических предприятиях Украины, а также к засекреченным спутниковым снимкам.



Контрразведка и следственные подразделения СБУ задержали агента прямо во время совещания в министерстве стратегических отраслей промышленности Украины.



По данным следствия, ФСБ РФ завербовала его в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба документировала все его контакты с российскими кураторами. Более того, СБУ использовала предателя для дезинформации врага, передавая через него выгодную для Украины информацию.



Как выяснило расследование, агент пошел на сотрудничество с ФСБ из-за своей жены, которая проживает в Ростове-на-Дону и работает на российских оккупантов. Он согласился передавать данные в обмен на денежное вознаграждение, а после выхода на пенсию в 2025 году планировал переехать в Россию.



По данным СБУ, российская спецслужба поручила мужчине собирать и передавать критически важную информацию, в том числе:

расположение объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации;

запасные пункты работы стратегических предприятий и военные склады;

разработку Украиной высокоточных систем вооружения;

засекреченные спутниковые снимки.

Эти данные ФСБ рассчитывала использовать для нанесения авиаударов по стратегически важным объектам Украины.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения — вероятно, шпион будет помещен под стражу.

За государственную измену в условиях военного времени предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины выявила в своих рядах высокопоставленного шпиона, который сотрудничал с ФСБ РФ.