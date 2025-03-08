Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии: кто будет представлять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем страны. После этого, во вторник, украинская делегация проведет переговоры с американскими представителями. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.



Президент также сообщил, что в субботу в Киеве состоялась встреча украинских и британских дипломатов.



Переговоры между украинской и американской делегациями запланированы на 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия.



«С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно», — написал президент в сети Х.



Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф подтвердил, что встреча между представителями Украины и США состоится в Эр-Рияде или Джидде. Позже МИД Саудовской Аравии уточнил, что переговоры пройдут в Джидде.

Ранее Зеленский сообщил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе.



«Я хочу сообщить всем вам, что наши команды — Украины и США — возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе», — сказал Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе 6 марта.



Также он сообщил, что в Париже 11 марта состоится встреча военных представителей стран, готовых активизировать усилия для обеспечения безопасности в контексте завершения войны в Украине.