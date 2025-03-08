Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса

Автобусные рейсы между российским Петербургом и оккупированным Мариуполем, анонсированные местными властями, отменяют из-за отсутствия пассажиров.



Как сообщает издание «Бумага», маршрут №8552, запущенный при поддержке Смольного, оказался невостребованным: 29-часовая поездка без остановок за 7500 рублей не заинтересовала петербуржцев.



Официально отмену рейса на 7 марта подтвердили в кассах, а 9 марта автобус также не отправится в путь — об этом сообщил руководитель компании-перевозчика «ТТК Глобус» Захид Магеррам оглы Гусейнов.



«Пассажиров нет: ни туда, ни оттуда. В первых рейсах я сам лично ездил. Себестоимость каждой поездки — 200 тысяч рублей. Я понимаю, что обкатывать надо. Но мы не в состоянии каждый раз оплачивать поездку пустых автобусов», — цитирует Гусейнова «Бумага».