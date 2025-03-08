Российские военные проникли в район Суджи Курской области, сообщили российские и украинские журналисты, ссылаясь на собственные источники. Одновременно российские Telegram-каналы заявляют о развитии наступления в Курской области, что может осложнить ситуацию для ВСУ.



По данным источника «Украинской правды», около 100 российских военных смогли пройти по подземным трубам газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Ранее по нему поставлялся российский газ в Европу, но с 1 января 2025 года поставки были прекращены. Диаметр трубы — 1,4 метра, что могло позволить российским военным использовать ее для скрытого проникновения.



Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские военные были уничтожены. Однако «Украинская правда» не располагает точными данными о том, что произошло с группой, и дошли ли они до самой Суджи.



По информации российского канала «Два майора», российские войска заняли хутор Кубаткин и ведут бои за промышленную зону Суджи.



Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о наступлении «по всем направлениям» в Курской области, а российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что части российской армии начали штурм Суджи.



Бои идут в районе украинских сел Журавка, Новенькое, Басовка, Куриловка.



Агентство Reuters сообщило, что украинские силы оказались почти полностью отрезаны от снабжения, а Politico указало, что ситуация может вынудить ВСУ отступить.



На Курщине, вблизи границы с Сумской областью, российские войска усилили давление на Курский выступ, который контролируется Силами обороны Украины (СОУ). На границе продолжаются активные боестолкновения, где российские войска пытаются оказывать давление на позиции украинских военных.