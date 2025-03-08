Константиновка уже второй раз за день подвергается обстрелу, есть жертвы

Сегодня утром российские войска обстреляли Константиновку. По городу было нанесено пять авиаударов, вероятно, с применением авиабомб «ФАБ-250» с модулями УМПК, сообщает прокуратура Донецкой области.



В результате обстрела в жилом квартале пострадали 29-, 32- и 33-летние мужчины, а также женщины 48 и 75 лет. Все они получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и резаные раны. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Через два часа город подвергся новому удару — предположительно, ракетами РСЗО «Смерч». В результате второго обстрела травмы получили 60- и 78-летние женщины, а также 47-летний мужчина. У них диагностированы контузии и осколочные ранения.



В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, больница, магазины и аптека, автомобили, линии электроснабжения и газопровода.

Также под российский удар попал Покровск. Погиб один мужчина, ранены двое. Поврежден частный дом.