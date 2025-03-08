Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу

Боевые действия



Российские военные прорываются к Судже по трубам газопровода. По данным источника «Украинской правды», около 100 российских военных смогли пройти по подземным трубам газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». По информации российского канала «Два майора», российские войска заняли хутор Кубаткин и ведут бои за промышленную зону Суджи. Агентство Reuters сообщило, что украинские силы оказались почти полностью отрезаны от снабжения, а Politico указало, что ситуация может вынудить ВСУ отступить.



Ночью российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, погибло не менее 11 человек, еще 40 ранены, среди них шестеро детей. Разрушены и повреждены 8 пятиэтажных домов, торговый центр, 30 автомобилей. Некоторые дома полностью выгорели.



Константиновка дважды за день подверглась обстрелу, ранены восемь человек. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, больница, магазины и аптека, автомобили, линии электроснабжения и газопровода.



Российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Богодухове Харьковской области, погибло три человека, семь человек ранены.

Общество



Автобусные рейсы между российским Петербургом и оккупированным Мариуполем, анонсированные местными властями, отменяют из-за отсутствия пассажиров.

Политика



Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем страны. После этого, во вторник, украинская делегация проведет переговоры с американскими представителями. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.