ПВО сбила 73 дрона из 119 — Воздушные силы

ПВО сбила 73 БПЛА. Фото: илюстративное

Оккупационные российские войска в ночь на 9 марта ударили по Украине с помощью 119 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 73 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 9 марта 2025 года (с 19.00 8 марта) противник атаковал 119-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.



Кроме того, локально потеряны 37 беспилотников-имитаторов.



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