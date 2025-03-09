Российские оккупанты ударили по Славянску: повреждено админздание

Славянск Донецкой области вечером 8 марта попал под российский обстрел. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Как известно, оккупанты для атаки использовали БПЛА «Герань-2».



«Вечером в субботу, 8 марта, в Славянске снова было шумно», — отметил он.



По словам Ляха, россияне повредили административное здание. Информации о пострадавших и жертв нет.



Ранее мы писали, что оккупанты вечером 8 марта ударили по Дружковке Донецкой области. В результате атак 12 человек ранены, есть информация о пострадавшем ребенке.