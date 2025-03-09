Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские оккупанты ударили по Славянску: повреждено админздание

09 марта 2025, 11:12

Российские оккупанты ударили по Славянску: повреждено админздание

Славянск Донецкой области вечером 8 марта попал под российский обстрел. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Как известно, оккупанты для атаки использовали БПЛА «Герань-2».

«Вечером в субботу, 8 марта, в Славянске снова было шумно», — отметил он.

По словам Ляха, россияне повредили административное здание. Информации о пострадавших и жертв нет. 

Ранее мы писали, что оккупанты вечером 8 марта ударили по Дружковке Донецкой области. В результате атак 12 человек ранены, есть информация о пострадавшем ребенке. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Славянск Донецкая область
Люди
Вадим Лях
Организации
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
23:00
Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины
18:32
В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет
16:43
На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»
15:12
К длительным срокам приговорили солдат РФ, которые зарезали и взорвали девушку в оккупированном Луганске
10:50
В Бердянске оккупанты сожгли архивы с реестрами собственности
10:44
В захваченном Луганске при детонации дрона пострадали гражданские
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:15
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
11:42
Оккупанты требуют у жителей Луганщины дрова «на армию»
23:00
Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине
18:17
Серийные угоны и взрыв: в оккупированной Горловке разыскивают несовершеннолетних
17:14
На Луганщине дрон ударил по гражданскому авто: погиб водитель, женщина в больнице
17:07
В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП
14:33
В оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ
09:29
В Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку
все новости
16:44
Российский ЗРК «Оса» уничтожили ВСУ на Угледарском направлении
15:59
Удар по Дружковке: почти 100 квартир остались без газа
15:29
Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине
14:24
РФ за неделю запустила по Украине более 80 ракет и около 1200 авиабомб
13:22
Россия снова бьет по Покровску: за сутки есть жертва и пострадавшие
13:12
Утром Константиновка попала под обстрел: есть повреждения
12:17
Почти 30 раз армия РФ обстреляла четыре района Донетчины за сутки: в ОВА показали последствия
11:41
Линия фронта рухнет, если я отключу свои системы Starlink — Маск
11:12
Российские оккупанты ударили по Славянску: повреждено админздание
10:18
ПВО сбила 73 дрона из 119 — Воздушные силы
09:41
РФ атаковала Дружковку: 12 раненых, среди них — ребенок
08:45
За сутки в Донецкой области двое погибшие и более 20 пострадавших в результате атак РФ
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
17:15
Константиновка уже второй раз за день подвергается обстрелу, есть жертвы
17:02
Российские военные прорываются к Судже по трубам газопровода — СМИ о событиях в Курской области
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
16:20
Удар РФ по Доброполью: что известно (дополнено)
16:00
Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии: кто будет представлять Украину
13:25
СБУ разоблачила российского шпиона в космическом агентстве Украины
12:32
Войска РФ атаковали Константиновку: сброшены авиационные бомбы, есть раненые
все новости
ВИДЕО
Российский зенитно-ракетный комплекс «Оса» уничтожили украинские военные. Фото: скриншот Российский ЗРК «Оса» уничтожили ВСУ на Угледарском направлении
09 марта, 16:44
Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине
09 марта, 15:29
Последствия атак РФ на Славянск. Фото: прокуратура РФ за неделю запустила по Украине более 80 ракет и около 1200 авиабомб
09 марта, 14:24
Войска РФ нанесли комбинированный удар по Доброполью: число жертв растет Войска РФ нанесли комбинированный удар по Доброполью: число жертв растет
08 марта, 07:59
Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети Краматорск и Славянск оправляются после бомбардировок РФ: среди пострадавших — дети
07 марта, 19:53
ничтожили Солнцепек и Витязь Силы обороны на Харьковщине. Фото: скриншот На Харьковщине пилоты FPV-дронов поразили огнеметную систему «Солнцепек» и вездеход «Витязь»
07 марта, 17:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор