Почти 30 раз армия РФ обстреляла четыре района Донетчины за сутки: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия минувшие сутки, 8 марта, массированно обстреливала населенные пункты Донецкой области. Разрушены или повреждены жилые дома, кроме того, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, четыре района попали под удары РФ:



Волновахский район. В Воскресенке Комарской громады повреждены 4 дома.





Покровский район. В Мирнограде повреждены 3 здания. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены.





Краматорский район. В Заречном Лиманской громады разрушено 5 домов. В Дружковке ранены 12 человек, повреждены 7 многоэтажек. В Райгородке Николаевской громады 1 дом разрушен и 3 повреждены. В Константиновке ранены 8 человек, повреждены 12 многоэтажек, 12 частных домов, 4 админздания, 2 магазина, аптека, 8 линий электропередач, 4 газопровода и 2 автомобиля; в Подольском ранен человек, повреждены 3 дома.





Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 4 многоэтажки.



Ранее мы писали, что россияне ударили по Славянску 8 марта.