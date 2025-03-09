Россия снова бьет по Покровску: за сутки есть жертва и пострадавшие

За прошедшие сутки, 8 марта, в Покровске во время российского обстрела погиб местный житель, еще двое человек — ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«8 марта в 13:50 армия РФ нанесла удар по западной части города. В результате вражеской атаки погиб мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что еще один 23-летний житель получил осколочное ранение шеи. Поврежден частный дом.



Кроме того, в 15:30 в результате обстрела южной части Покровска ранена местная жительница 1949 года рождения. Информация о повреждениях и разрушениях не поступала.



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