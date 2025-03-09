РФ за неделю запустила по Украине более 80 ракет и около 1200 авиабомб

Последствия атак РФ на Славянск. Фото: прокуратура

Российская армия в течение недели массированно атаковала территорию Украины с помощью ракет разных типов, дронов и авиационных бомб. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«В течение этой недели Россия осуществила против наших людей сотни атак различными видами оружия: около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов», — заявил он.



Зеленский отметил, что украинская власть ежедневно работает с партнерами, чтобы происходили поставки систем ПВО, инвестиции в оборонное производство, а также усиливались санкции против России.



Ранее мы писали, что оккупационные российские войска в ночь на 9 марта ударили по Украине с помощью 119 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 73 дрона.