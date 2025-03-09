Силы обороны «приземлили» несколько российских дронов на Донетчине

Украинские военнослужащие уничтожили несколько дронов Zala российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 110 ОМбр.



«Наши дронари из батальона беспилотных систем продолжают защищать наше небо от российского хлама. С помощью FPV удалось уничтожить несколько беспилотников Zala», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские пилоты уничтожили военную технику российских оккупантов в Харьковской области. В частности, огнеметную систему «Солнцепек» и вездеход «Витязь».