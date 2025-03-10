СМИ сообщили о предстоящей встрече делегаций США и России в Саудовской Аравии, в МИД РФ это опровергли

Представитель российского МИДа Мария Захарова (на фото) опровергла информацию западных СМИ о предстоящей на этой неделе встрече делегаций США и РФ. Фото: ТАСС

США проведут в Саудовской Аравии переговоры не только с Украиной, но еще и отдельно с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Телеканал сообщил об этих планах со ссылкой на источник. При этом кто будет участвовать в переговорах от американской и российской сторон, собеседник CNN не уточнил.

Точная дата переговоров Москвы и Вашингтона также не сообщается. Отмечается лишь, что встреча состоится на этой неделе.

Переговоры Киева и Вашингтона запланированы на 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. По информации FT, представители Украины планируют предложить на них частичное прекращение огня с Россией. Оно будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ об боевых действий в Черном море.

Reuters пишет, что представители администрации Трампа собираются определить на этих переговорах, готов ли Киев к территориальным уступкам, чтобы прекратить войну.

Сегодня утром представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется. Заявление прозвучало в связи с информацией западных СМИ о предстоящей на этой неделе встрече в Саудовской Аравии делегаций США и России.