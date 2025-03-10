В Одессе подросток погиб от удара током на крыше вагона

В Одессе погиб 16-летний подросток от удара электротоком. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Трагедия произошла вечером 9 марта. Двое подростков забрались на крышу грузового вагона, где один из них получил смертельное поражение током.
Второго пострадавшего, 11-летнего мальчика, удалось спасти. Спасатели ГСЧС сняли его с вагона и передали медикам. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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