В Одессе подросток погиб от удара током на крыше вагона

Один из подростков получил смертельное поражение током. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе погиб 16-летний подросток от удара электротоком. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Трагедия произошла вечером 9 марта. Двое подростков забрались на крышу грузового вагона, где один из них получил смертельное поражение током.



Второго пострадавшего, 11-летнего мальчика, удалось спасти. Спасатели ГСЧС сняли его с вагона и передали медикам. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются.