Силы Обороны восстановили позиции возле Синьковки и Бурлацкого

СОУ восстановили позиции возле Синьковки и Бурлацкого. Фото: DeepState

Силы Обороны Украины восстановили положение в районах Синьковки и Бурлацкого, однако российские войска смогли продвинуться возле Улаклов. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



На Покровском направлении украинские защитники успешно остановили 35 атак противника вблизи Елизаветовки, Проминя, Даченского, Котлино, Надиевки, Преображенки, Андреевки и Улаклов.

В районе н. п. Улаклы противник смог продвинуться. Фото: скрин DeepState

Возле Синьковки активные бои ведут подразделения российских оккупантов, в частности бойцы формирования «Шторм-Z» и 7-го мотострелкового полка.



Кроме того, в Генштабе сообщили, что на Новопавловском направлении враг предпринял пять попыток наступления в районах Скудного, Бурлацкого и Константинополя, но был остановлен украинскими силами.

Ранее Силы обороны продвинулись под Покровском и Торецком Донецкой области.