Россияне продолжают расширять свою репрессивную систему на временно оккупированных территориях Украины. По данным Центра Национального Сопротивления, на ВОТ Херсонской и Запорожской областей открыты филиалы Орловского юридического института МВД РФ.



В этих «учебных заведениях» будут готовить будущих коллаборантов и исполнителей кремлевских приказов. Также сообщается, что оккупированные территории Украины превращаются в полигон для подготовки карательных отрядов и пушечного мяса.



Кроме того, в ЦНС напомнили, что в Донецке уже действует филиал аналогичной «академии», где обучают методам подавления сопротивления, включая пытки и репрессии.



Центр Национального Сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не становиться частью этой системы, саботировать работу оккупационных «вузов» и присоединяться к движению сопротивления.