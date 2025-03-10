В Сумской области создали коридор из антидроновых сеток. Фото: кадр из видео

В Сумской области установили защитные коридоры из антидроновых сеток. Видео с их применением опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, как вдоль дороги натянуты сетки, отделяя проезжую часть от остальной территории. Это усложняет атаки дронов на транспорт и снижает угрозу для военных и гражданских.



«Этот способ защиты спасет немало жизней наших воинов», — говорится в описании к видео.



Ранее подобную тактику использовали российские войска в районе Бахмута, натягивая сети вдоль дорог для защиты своей техники.

Напомним, на трассе в направлении от Селидова к Покровску украинский FPV-дрон уничтожил российский военный грузовик «Урал».