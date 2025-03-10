Завершено расследование дел нардепа Бондаря и сотрудника СБУ Шило

Нардеп Бондарь и сотрудник СБУ Шило. Фото: Новиков

НАБУ и САП завершили расследование в отношении народного депутата Сергея Бондаря и сотрудника СБУ Александра Шило. Об этом сообщил журналист Олег Новиков.



Следствие открыло материалы стороне защиты в рамках трех эпизодов дела. Первый эпизод касается закупки кабельной продукции для «Укрзализныци». Подозреваемыми являются нардеп Бондарь, сотрудник СБУ Шило, предприниматель Владимир Котляр и ряд других лиц.



Второй эпизод связан с закупкой трансформаторов. Среди подозреваемых значатся Шило, его бывший подчиненный Ковалюк, экс-чиновник «Укрзализныци» Онисимюк и другие.



Третий эпизод касается легализации более 159 млн грн, в которой обвиняется Шило. По данным следствия, он направил средства на счета подконтрольных физических и юридических лиц под видом оплаты услуг «салонов красоты».



Кроме того, он приобрел элитную жилую и коммерческую недвижимость. Теперь защита подозреваемых может ознакомиться с материалами дела перед передачей в суд.

Ранее в Украине была разоблачена коррупционная схема в оборонной сфере, где ущерб государству составил 246 млн грн.