Константиновка попала под российский обстрел

Утром 10 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области из разных видов вооружения. Об этом сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что удары были произведены:
Один из ударов пришелся за пределами города, два других – по территории города.
«К счастью, в результате атаки пострадавших нет. Повреждены 3 фасада частных домов, линия электросети ДТЭК, линия газопровода», — говорится в сообщении.
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