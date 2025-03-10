Трамп ожидает «великих событий» в отношениях с Украиной на этой неделе

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, он ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта.

Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

«Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что переговоры Киева и Вашингтона запланированы на 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. По информации FT, представители Украины планируют предложить на них частичное прекращение огня с Россией. Оно будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ об боевых действий в Черном море. Reuters пишет, что представители администрации Трампа собираются определить на этих переговорах, готов ли Киев к территориальным уступкам, чтобы прекратить войну.