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На Донбассе российские войска начинают сталкиваться с кризисами: в ВСУ рассказали, с чем они связаны

10 марта 2025, 19:05

На Донбассе российские войска начинают сталкиваться с кризисами: в ВСУ рассказали, с чем они связаны

Ситуация в Донецкой и Луганской областях. Фото: карта DeepState Ситуация в Донецкой и Луганской областях. Фото: карта DeepState

Россияне ищут слабые места в обороне ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, войска РФ ищут хоть какие-то места, где у них есть какая-то потенциальная возможность прорыва.

«Другое дело, что на самом деле, мне кажется, сейчас в принципе способности украинских войск постепенно, но растут, а россияне начинают сталкиваться с определенными кризисами, в том числе поставок и нехватки личного состава», – сказал Трегубов.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что россияне продолжают попытки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Другое дело, что, будем честны, они очень далеки от этой цели. Даже небольшую часть Луганской области, которую они не смогли захватить, они не могут захватить до сих пор. Хотя сейчас там – это наше Луганское направление – очередное обострение. Не говоря уже о том, что они, безусловно, очень далеки от контроля над Донетчиной», – добавил он.

Напомним, что ВСУ поразили колонну бронетехники и не дали российской армии выйти на границу Донецкой области.

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