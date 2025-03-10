Госсекретарь США надеется на успешные переговоры, чтобы определить намерения Украины

В Америке хотят видеть позицию Украины. Фото: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

11 марта состоится встреча между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Делегации планируют обсудить возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. Государственный секретарь США Марко Рубио надеется на взаимопонимание между сторонами. Об этом передает издание The Guardian.



Отмечается, что Рубио является одним из членов американской делегации. По его словам, на переговорах хочет увидеть позицию Украину относительно мирного урегулирования.



«Нужно четко определить намерения Украины в отношении мирного решения, и выяснить, что Украина готова пойти на трудные шаги, как это сделают россияне», — уточнил он.



Кроме Рубио, в состав американской делегации вошли представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц.



Ранее мы писали, что вечером 10 марта Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.