Два жителя Курской области РФ госпитализированы в результате атаки БПЛА

В российской Курской области 10 марта двое гражданских получили ранения. Это произошло из-за сброса взрывного устройства. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.



По его словам, инцидент произошел в Глушковском районе региона.



«В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине 71 год, женщине — 85. С минно-взрывной травмой их везут в Курскую областную больницу», — отметил Хинштейн.



Ранее мы писали, что жители Самарской области 10 марта сообщили о громких взрывах. Предварительно, дроны атаковали НПЗ.