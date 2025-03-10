Войска России обстреляли Покровск и еще два города на Донетчине: есть погибший и раненый

Ночью 10 марта войска России нанесли удар по городу Покровск. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, средство поражения попало по жилой застройке.



«Погиб горожанин 67 лет. Уже в 11:00 враг снова обстрелял город. В этот раз в зоне поражения оказался частный сектор. В результате атаки получил осколочное ранение бедра 37-летний мужчина. Тип вооружения устанавливается», – отметила Медведева.



Спикер облпрокуратуры рассказала, что также около 16:00 армия РФ сбросила авиабомбу на город Белицкое.



«По предварительным данным, враг использовал ФАБ-250. Поврежден жилой дом. Через 20 минут под прицел оккупантов попал город Родинское. Враг нанес удар с помощью FPV-дрона. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала», – резюмировала она.

Напомним, что утром 10 марта под обстрел попал и город Константиновка, в результате чего повреждены дома и газопровод.