Америка может возобновить помощь Украине: Рубио назвал условие

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии может быть решен вопрос относительно военной помощи Украине. Об этом передает ВВС и The Guardian.



Журналисты задали вопрос Рубио, может ли Украина рассчитывать на возобновлении военной помощи от США.



«Я думаю, что понятие паузы в предоставлении помощи, в общем — это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что ключевое значение для этого будет иметь то, что произойдет завтра (11 марта во время переговоров Украины и Америки)», — ответил он.



По словам Рубио, делегация США будет работать в «режиме слушания» и надеется получить «общее представление» о том, на какие уступки готова пойти Украина.



Кроме того, секретарь уточнил, что соглашение о полезных ископаемых может быть подписано, но необязательно во вторник, 11 марта.



Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США. Стороны будут говорить о прекращении войны в Украине.



Ранее мы писали, что пауза в предоставлении Украине военной помощи от США продлится до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится, что он действительно поддерживает мирные переговоры с Россией.



Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что США перестали делиться разведданными с Украиной.



При этом, издание NBC news писало, что США не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых.