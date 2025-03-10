В британской разведке рассказали, что позволило ВСУ провести контратаки под Покровском

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В районе города Покровск – основного оперативного фокуса России – украинские силы провели несколько контратак вблизи поселков Удачное и Шевченко, села Песчаное и к югу от логистической магистрали Т-05-06. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Возможности для контратак ВСУ улучшились благодаря уменьшению количества наземных наступлений, которые проводят войска РФ. Российские линии материально-технического снабжения на Покровской оси также были нарушены украинскими атаками FPV-дронов.

Напомним, что аналитики DeepState заявили, что под Покровском оборонительная инициатива сейчас находится на стороне ВСУ, а у войск России есть проблемы, в частности логистические.



26 февраля стало известно об освобождении поселка Котлино под Покровском. Это не позволит оккупантам выйти на трассу «Покровск-Днепр».



Ранее ВСУ освободили село Песчаное за пять километров от Покровска, а бригада «Азов» отбросила российскую армию от трассы «Покровск-Константиновка».



Президент Украины Владимир Зеленский также заявил об улучшении ситуации на этом направлении.



В ВСУ позже подтвердили, что под Покровском инициатива перешла на сторону украинских войск.