ВСУ с помощью дронов уничтожили танки, БМП и 2 оккупантов на Харьковщине

ВСУ уничтожили десят техники россиян. Фото: скриншот

На Харьковщине украинские военнослужащие наносили точные удары FPV-дронами по позициям российских оккупантов. Уничтожили танки, БМП и другую технику. Об этом сообщили в пресс-службе ОГСВ «Хортица».



«429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» продолжает выполнять боевые задачи сразу на Харьковщине — в районах Купянска и Двуречной», — говорится в сообщении.



Боевые экипажи FPV-дронов уничтожили БМП, танк, багги. Также повреждены САУ 2С4 «Тюльпан», две БМП и танк. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 2 оккупантов, еще 2 — получили ранения.



В ведомстве отметили, что ВСУ держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения.



Отмечается, что 5-я штурмовая бригада ВСУ уничтожила скопления пехоты российской армии на Краматорском направлении.