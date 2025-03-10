Главное за день: Ситуация в Курской области. Прогнозы накануне встречи в Саудовской Аравии

Политика



На переговорах с Вашингтоном украинская делегация предложит частичное прекращение огня с РФ, пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что переговоры о прекращении огня должны пройти в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта.



Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии может быть решен вопрос относительно военной помощи Украине.



Общество



Россияне продолжают расширять свою репрессивную систему на временно оккупированных территориях Украины. По данным Центра Национального Сопротивления, в оккупированных Херсонской и Запорожской областей открыты филиалы Орловского юридического института МВД РФ.



Боевые действия



По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на границе Сумщины с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что пока угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет.



Войска России нанесли удар по Покровску, Белицкому, Родинскому, один человек погиб, еще один ранен. Утром 10 марта под обстрел попал и город Константиновка, в результате чего повреждены дома и газопровод. Кроме этого, Россия ударила по газовой заправке в Боромле, вспыхнул пожар.



При обстреле оккупированной Горловки ранены два человека, заявили в группировке «ДНР».



Украинские военные продвинулись под Торецком и Покровском Донецкой области. Между тем российские захватчики давят в Сумской и Курской областях, а также вблизи Северска, Торецка, Курахово и Работино, говорится в отчете американского Института изучения войны.



На Торецком направлении увеличилась наступательная активность российской армии, сообщил спикер ОТГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец. По его словам, согласно данным разведки, есть информация, что некоторые подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ перебросили на это направление с Кураховского направления.



Украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающие заводы в двух областях России: в Рязанской и Самарской областях РФ. Подробная информация о последствиях поражений объектов уточняется.