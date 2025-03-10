РФ вечером атаковала Краматорск: вспыхнул пожар

Российская армия вечером, 10 марта, ударила по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в facebook.



«Краматорск подвергся вражескому обстрелу — гражданская инфраструктура. Выясняем последствия», — написал Гончаренко.



Ранее мы писали, что утром 10 февраля российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области из разных видов вооружения.