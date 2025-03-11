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Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске

11 марта 2025, 08:50

Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске

В Луганске усиливают репрессии против проукраинских граждан. Фото: АТЕШ В Луганске усиливают репрессии против проукраинских граждан. Фото: АТЕШ

Российские оккупанты активизировали репрессии против проукраински настроенных граждан в Луганске. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

По данным агентов «АТЕШ», полицейские участки оккупантов превратились в центры преследования — там проводят допросы, оказывают давление на невинных людей, а часть из них отправляют в так называемые «подвалы».

Полицейские участки оккупантов, где проводят допросы украинцев. Фото: АТЕШ

Сопротивление продолжает фиксировать информацию о местах репрессий, задействованных сотрудниках и используемом транспорте. В «АТЕШ» заявляют, что коллаборантов вскоре ожидают меры по восстановлению справедливости.

Ранее сообщалось, что ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе.

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