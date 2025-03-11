В России заявили о самой масштабной атаке БПЛА с начала войны

Последствия массированной атаки беспилотников на Подмосковье. Фото: ASTRA

О самой масштабной атаки дронов сегодня утром заявило Минобороны России. По сообщению ведомства, сбиты 337 беспилотников.

По данным МО РФ, 91 дрон уничтожен в Московской области, 126 — в Курской, 38 — в Брянской. В Белгородской области сбили 25 БПЛА, в Рязанской — 22, в Калужской — 10.

В Липецкой и Орловской областях зафиксировано по 8 сбитых дронов, в Воронежской — 6, в Нижегородской — 3.

По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, число пострадавших от атаки дронов в Подмосковье выросло до 14 человек. Один человек погиб.

В Видном шесть человек, в том числе 4-летний ребенок, получили «поверхностные раны», заявил губернатор.

В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек; телесных повреждений у них нет, только реакция на стресс.

В Домодедово на парковке «Мираторга» сгорело больше 20 автомобилей. 38-летний охранник парковки погиб. Еще двое мужчин пострадали, у них травмы головы. «Мираторг» сообщал, что это также сотрудники компании.

О пострадавших в Москве не сообщалось.