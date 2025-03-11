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В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США

11 марта 2025, 11:57

В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США

Начались переговоры в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак Начались переговоры в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак

Утром, 11 марта, в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. 

«Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США», — говорится в сообщении.

С украинской стороны принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Со стороны Америки будут выступать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц.

Глава ОП Андрей Ермак в своей соцсети поделился первыми кадрами с встречи.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 марта прибыл в Саудовскую Аравию, город Джидда. 

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