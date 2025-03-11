Беспилотник ударил по нефтебазе в Серпухове Московской области

Дрон атаковал нефтебазу в Московской области РФ. Фото: ASTRA

В Серпухове Московской области РФ беспилотник ударил по нефтебазе «Ока-центр». Об этом сообщило издание ASTRA.

Издание геолоцировала видео, которое, как утверждалось, снято утром в Серпухове Московской области.

Отмечается, что автор ролика находится на территории рынка Борисовский двор, который расположен через шоссе от нефтебазы.

Мэр Серпухова Алексей Шимко не сообщал о последствиях удара и пострадавших, однако губернатор Московской области Алексей Воробьев упоминал Серпухов среди городов, которые подверглись атаке.

Напомним, о самой масштабной атаке дронов с начала полномасштабной войны сегодня утром заявило Минобороны России. По сообщению ведомства, сбиты 337 беспилотников. По данным МО РФ, 91 дрон уничтожен в Московской области, 126 — в Курской, 38 — в Брянской. В Белгородской области сбили 25 БПЛА, в Рязанской — 22, в Калужской — 10.