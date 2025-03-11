В Краматорском районе при пожаре погиб мужчина

В Краматорском районе вспыхнул пожар. Фото: ГСЧС

В селе Иверское Краматорского района Донецкой области 10 марта в частном доме вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили в здании тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Спасатели 102-й государственной пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место происшествия. Во время проведения разведки в одной из комнат дома они обнаружили тело погибшего мужчины», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что спасатели в 16:12 локализовали пожар, а в 16:20 ликвидировали на площади 3 кв. м.



Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.



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