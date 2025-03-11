Атаку беспилотников на Москву в СНБО Украины назвали «сигналом Путину»

В СНБО Украины атаку дронов на Москву назвали «сигналом Путину». Иллюстративное фото

«Сигналом Путину» назвали сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве. Да, там российское ПВО сбивает, конечно... но это не спасает россиян от паники», — заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Такой фон [переговоров Украины и США в Саудовской Аравии]», — добавил он.

Напомним, о самой масштабной атаке дронов сегодня утром заявило Минобороны России. По сообщению ведомства, сбиты 337 беспилотников. По данным МО РФ, 91 дрон уничтожен в Московской области, 126 — в Курской, 38 — в Брянской. В Белгородской области сбили 25 БПЛА, в Рязанской — 22, в Калужской — 10.

Ранее сообщалось, что утром 11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. «Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США», — говорится в сообщении.