Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Северск: есть жертва и пострадавшие

Прифронтовой Северск Донецкой области во вторник, 11 марта, попал под авиаудар. В результате атаки есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Днем россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку», — отметил он.
По его словам, один человек погиб, еще четверо — получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте работают все ответственные службы.
Филашкин призвал жителей эвакуироваться из города.
Ранее мы писали, что жители Краматорска опубликовали в социальных сетях фото пожаров, которые вспыхнули после ночной атаки на город.
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