Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Северск: есть жертва и пострадавшие

Прифронтовой Северск Донецкой области во вторник, 11 марта, попал под авиаудар. В результате атаки есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Днем россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку», — отметил он.



По его словам, один человек погиб, еще четверо — получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.



На месте работают все ответственные службы.



Филашкин призвал жителей эвакуироваться из города.



Ранее мы писали, что жители Краматорска опубликовали в социальных сетях фото пожаров, которые вспыхнули после ночной атаки на город.