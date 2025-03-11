Четыре человека ранены в Константиновке после утренней атаки россиян

Последствия обстрела Константиновки утром 11 марта. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате утренней атаки на Константиновку получили ранения четыре человека. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что, по данным следствия, 11 марта в 04:20 российские военные сбросили на Константиновку бомбу ФАБ-250 с модулем УМПК.

В зоне поражения в очередной раз оказалась жилая застройка.

«В результате атаки телесные повреждения получили 52-летняя мать и ее сын 30 лет, 54-летняя горожанка, а также девушка 23 лет. На момент обстрела они находились в своих домах», — говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны и перелом.

Повреждены многоквартирные дома, автомобиль, линия электросети и газопровод, добавили в прокуратуре.