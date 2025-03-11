Пограничники отправили российскую лодку на дно метким ударом

Пограничники атаковали дроном российскую лодку. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники уничтожили моторную лодку оккупантов. Видео опубликовано Государственной пограничной службой Украины.







По данным ГПСУ, вражеское плавсредство пыталось скрытно пройти по руслу реки, но бойцы заметили передвижение противника.



«Меткий удар — и лодка вместе с экипажем присоединилась к подводному флоту», — говорится в описании к видео.

Ранее пограничники FPV-дроном уничтожили лодку оккупантов на юге Украины.