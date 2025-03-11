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«ДТЭК» восстановил свет в 1,7 тыс. домов Донецкой области

11 марта 2025, 15:35

«ДТЭК» восстановил свет в 1,7 тыс. домов Донецкой области

«ДТЭК» восстановил свет в 1,7 тыс. домов Донецкой области. Фото: ДТЭК «ДТЭК» восстановил свет в 1,7 тыс. домов Донецкой области. Фото: ДТЭК

Энергетики компании «ДТЭК» Донецкие электросети за сутки, 10 марта, восстановили электроснабжение в 1,7 тыс. домов, пострадавших от российских обстрелов. Об этом сообщили в Донецкой ОВА. 

С разрешения военных специалисты оперативно устранили повреждения сетей в семи населенных пунктах Донецкой области.

Энергетики начинают ремонтные работы сразу после прекращения обстрелов и получения разрешения на восстановление инфраструктуры. Компания продолжает работать над устранением последствий атак, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Напомним, в Одесской области РФ повредила уже шестой энергообъект.

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