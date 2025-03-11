«Продвигаемся»: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц прокомментировал переговоры с Украиной

В городе Джидда проходят переговоры. Фото: Андрей Ермак

В Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Встреча продолжается уже четвертый час. Об этом передает CNN.



Присутствующие на встрече медиа сообщали, что начало переговоров задержали из-за опоздания американской делегации.



Впрочем, руководитель ОП Андрей Ермак в своем телеграм написал, что «встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира.



«Я верю, что вместе с сильным американским руководством мы сможем достичь этой цели. Перспектива мира — долгожданного — заставляет каждого украинца задуматься о нашей общей благодарности, заботе и решимости. Благодарность за поддержку и доверие, которые мы получали в последние годы, беспокойство за будущее Европы и решимость подтвердить демократические, европейские убеждения Украины. Никто не хочет окончания войны больше, чем наш народ, но мир должен быть найден справедливым и устойчивым», — написал он для The Guardian.



На вопрос иностранного журналиста о том, как проходит встреча, советник по национальной безопасности Майк Уолтц во время перерыва ответил: «Продвигаемся».



Встреча делегаций продолжается уже четвертый час. Ермак в 15:25 написал, что «работа продолжается».



Напомним, 11 марта, в городе Джидда Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США.



С украинской стороны принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.



Со стороны Америки будут выступать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.



