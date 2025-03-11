Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. Фото: Сергей Ваганов/Новости Донбасса

Житель оккупированного Крыма Петр Жицкий признан виновным в деле о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева и получил наказание в виде 24 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда, сообщают росСМИ.

Отмечается, что фигурант в период с 1 декабря 2022 до 26 октября 2023 года следил за Царевым, а в мае-июне 2023 года определил возможное место для покушения. Также он вытащил из тайника электродетонатор и взрывчатое вещество, которые перевез и незаконно хранил для изготовления.

Жицкий якобы работал по заданию украинских спецслужб, которыми был завербован в 2022 году. По их заданию он также забирал из тайника оружие и боеприпасы для дальнейшей передачи другим участникам группы.

Отмечается, что в связи с тем, что «Царев оказывал активное сопротивление и скрылся с места нападения, телесных повреждений он не получил».

Напомним, в октябре 2023 года на бывшего народного депутата Украины от запрещенной Партии регионов Олега Царева было совершено нападение