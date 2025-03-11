В Покровске остается более 2500 человек, каждый дом разбит полностью или частично — Добряк

Покровск разрушен российскими войсками. Фото: скриншот с видео

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 2593 человека. Расстояние от города до линии фронта — менее 2 километров. Город разрушен россиянами. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в интервью.



«Каждый день у нас погибшие... Враг беспощадно бьет по Покровску и по территории громады. Почти нет людей, они переехали в частную застройку из многоэтажек», — отметил он.



Как отмечается, если по официальной информации в Донецкой области повреждено или разрушено каждое второе образовательное учреждение, то в Покровске — все. Каждый дом разбит полностью или частично.



В городе функционируют несколько магазинов и работают медики.



Напомним, российская армия ежедневно атакует Покровск и Покровскую громаду с помощью различных видов вооружения. Только за 10 марта россияне убили одного гражданского в городе.