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В Покровске остается более 2500 человек, каждый дом разбит полностью или частично — Добряк

11 марта 2025, 17:08

В Покровске остается более 2500 человек, каждый дом разбит полностью или частично — Добряк

Покровск разрушен российскими войсками. Фото: скриншот с видео Покровск разрушен российскими войсками. Фото: скриншот с видео

В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 2593 человека. Расстояние от города до линии фронта — менее 2 километров. Город разрушен россиянами. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в интервью.

«Каждый день у нас погибшие... Враг беспощадно бьет по Покровску и по территории громады. Почти нет людей, они переехали в частную застройку из многоэтажек», — отметил он.

Как отмечается, если по официальной информации в Донецкой области повреждено или разрушено каждое второе образовательное учреждение, то в Покровске — все. Каждый дом разбит полностью или частично.

В городе функционируют несколько магазинов и работают медики.

Напомним, российская армия ежедневно атакует Покровск и Покровскую громаду с помощью различных видов вооружения. Только за 10 марта россияне убили одного гражданского в городе. 

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