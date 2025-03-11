Обстрелы Донецкой области: в Северске количество погибших возросло, есть жертвы и раненые в других местах

Последствия обстрелов Донецкой области 11 марта. Фото: Донецкая ОВА

11 марта россияне FPV-дронами атаковали два гражданских автомобиля между городами Покровск и Родинское. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате ударов погиб один человек, еще два – получили ранения.



В городе Северск погибли три человека, еще три – ранены. Также один человек пострадал в городе Константиновка.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что войска РФ также обстреляли автодорогу в Покровском районе.



Под попал еще один автомобиль. Погибла 51-летняя женщины, а у пострадавшего 36-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и рану головы.



Кроме того, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК на поселок Молочарка. На территории частного дома получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки 35-летний житель.

Напомним, что на Северск российские войска сбросили авиабомбу. Ранее было известно об одном погибшем.