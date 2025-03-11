В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала погремели взрывы: возник пожар, есть погибший и пострадавшие

11 марта около 18:30 на номер «102» поступили сообщения о взрывах на улице Привокзальная в Ивано-Франковске. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Прогремели два взрыва вблизи многоквартирных домов. Пострадали три человека.
На месте работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала, что в результате одного из взрывов загорелась кровля многоэтажки.
Спасатели тушат пожар в доме.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что взрыв в многоэтажке прогремел в квартире.
«Суспільне» со ссылкой на Областной клинический центр экстренной медицинской помощи сообщило, что в результате взрывов погиб один человек.
Напомним, что 11 марта армия РФ обстреляла село под городом Покровск на Донетчине, в результате чего погибли братья 11 и 13 лет, которых ранее эвакуировали в Днепр.