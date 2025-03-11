Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие

Делегации Украины и США в Саудовской Аравии. Фото: Офис президента Украины

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленно введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Об этом говорится в совместном заявлении украинской и американской делегаций по итогам встречи в Саудовской Аравии.



США сообщат России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира.



Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.



Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.

Напомним, что сегодняшние переговоры прошли в городе Джидда. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.