США немедленно возобновляют обмен разведданными и военную помощь Украине – результаты переговоров

Делегации Украины и США в Саудовской Аравии. Фото: Офис президента Украины

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении украинской и американской делегаций по итогам переговоров в Саудовской Аравии.



Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, однако согласились, что сейчас пора начать процесс установления длительного мира.



Также лидеры стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику и обеспечить долгосрочное процветание и безопасность государства.

Напомним, что сегодняшние переговоры прошли в городе Джидда. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



Также по результатам этих переговоров Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие.