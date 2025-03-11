Зеленский после переговоров Украины и США ответил, когда может заработать режим прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинская делегация доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, переговоры шли большую часть дня.



«И разговор был хорошим – конструктивным. Наши команды успели обсудить многие детали. Наша позиция абсолютно четкая: Украина стремится к миру от первой секунды войны, мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежно – так, чтобы войны больше не было. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами были три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы и дальнобойные дроны, тишина на море и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, то есть прежде всего – это освобождение пленных – наших военных и гражданских – и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию», – сказал Зеленский.



Президент утверждает, что американская сторона понимает аргументы и воспринимает предложения Украины.



«И сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня – не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение. Мы считаем это положительным. Мы готовы сделать такой шаг. И США должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот же момент тишина заработает», – добавил он.



Зеленский заявил, что когда договоренности заработают, то в течение этих 30 дней тишины Украина может успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного обеспечения безопасности.



«Украина готова к миру. Свою готовность прекращать или продолжать войну должны показать и в России. Настало время для полной правды», – резюмировал глава государства.

Напомним, что сегодняшние переговоры прошли в городе Джидда. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



По результатам этих переговоров Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие.

Также США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.