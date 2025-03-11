Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ

Политика



Украина приняла предложение США о немедленно введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.



Также совместном заявлении украинской и американской делегаций по итогам переговоров в Саудовской Аравии говорится о том, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают военную помощь Украине.



Президент Владимир Зеленский заявил, что когда договоренности заработают, то в течение этих 30 дней тишины Украина может успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного обеспечения безопасности.



Западные разведки предположили, что Путин намеренно выдвинул невыполнимые требования по перемирию в Украине, чтобы продолжить войну, пишет американское издание Bloomberg. Издание со ссылкой на представителей западных служб безопасности сообщает, что Путин не намерен идти на компромиссы в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах.



Общество



В Ивано-Франковске в районе железнодорожного вокзала прогремел взрыв. Также рядом произошел взрыв в квартире, причины устанавливаются. Погиб несовершеннолетний, еще три человека ранены.



Житель оккупированного Крыма Петр Жицкий признан виновным в деле о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева и получил наказание в виде 24 лет колонии строгого режима.



В прифронтовом Покровске Донецкой области остается 2593 человека. Расстояние от города до линии фронта — менее 2 километров. Город разрушен россиянами.



Боевые действия



Россияне FPV-дронами атаковали два гражданских автомобиля между городами Покровск и Родинское, погиб один человек, еще два – получили ранения. В городе Северск погибли три человека, еще четверо – ранены. Также четыре человека пострадали в городе Константиновка и один в поселке Молочарка. Вечером армия РФ обстреляла село под Покровском: погибли братья 11 и 13 лет, которых ранее эвакуировали в Днепр, но семья вернулась обратно.



Украинские военнослужащие в ночь на 11 марта атаковали Московский НПЗ и линейно-производственную диспетчерской станции в Орловской области. Также были взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода «Дружба».



В Минобороны России заявили о самой масштабной атаке дронов. В Подмосковье погиб один человек, еще 14 ранены.