Под Покровском три бойца ВСУ удержали позицию против 17 российских военных с техникой

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Утром 11 марта бойцы 10-го батальона 59-й штурмовой бригады ВСУ отбили три штурма российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Во время первого штурма девять военных РФ задействовали БМП-2 и выдвинулись на позиции батальона. Однако попытка была безуспешной.



После этого была вторая атака. Оккупанты привлекли автомобильную технику. Украинские бойцы сожгли ее на подъезде и уничтожили двух захватчиков



Последней попыткой стало решение россиян передвигаться пешком. Военнослужащие ВСУ ликвидировали четырех российских солдат.



«Как итог – три воина бригады удержали позицию отделения, дав отпор 17 солдатам врага», – отметили в 59-й ОШБр.

Напомним, что украинская армия продвинулась под Покровском.