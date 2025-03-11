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Под Покровском три бойца ВСУ удержали позицию против 17 российских военных с техникой

11 марта 2025, 22:59

Под Покровском три бойца ВСУ удержали позицию против 17 российских военных с техникой

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Утром 11 марта бойцы 10-го батальона 59-й штурмовой бригады ВСУ отбили три штурма российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Во время первого штурма девять военных РФ задействовали БМП-2 и выдвинулись на позиции батальона. Однако попытка была безуспешной.

После этого была вторая атака. Оккупанты привлекли автомобильную технику. Украинские бойцы сожгли ее на подъезде и уничтожили двух захватчиков

Последней попыткой стало решение россиян передвигаться пешком. Военнослужащие ВСУ ликвидировали четырех российских солдат.

«Как итог – три воина бригады удержали позицию отделения, дав отпор 17 солдатам врага», – отметили в 59-й ОШБр.

Напомним, что украинская армия продвинулась под Покровском.

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